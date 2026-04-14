قالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في موريتانيا إنها زارت النائبين الموقوفتين مريم الشيخ جنك وقامو عاشور سالم في مقر مكتب مكافحة الجريمة السبرانية بنواكشوط، لكنها لم تتمكن من مقابلتهما بعد رفضهما استقبال البعثة والتحدث إليها.

وأضافت اللجنة، في بيان، أن فريقاً متعدد الاختصاصات برئاسة رئيسها البكاي عبد المالك أجرى الزيارة ضمن الآجال القانونية للحراسة النظرية، واطلع من خلال لقاءات مع السلطات الأمنية على ظروف احتجاز النائبين.

وذكرت أن المعنيتين محتجزتان في “أماكن ملائمة”، مع تكليف عنصرين أمنيين نسائيين بحراستهما، مراعاة لاحتياجات النساء، مشيرة إلى أن السلطات أكدت توفير الاحتياجات الأساسية، بما في ذلك التغذية والرعاية الصحية، والسماح لهيئة الدفاع بزيارتهما بعد استكمال الإجراءات القانونية.

وأوضحت اللجنة أنها ستقدم توصياتها إلى الجهات المختصة بعد إعداد تقرير مفصل عن الزيارة، معربة عن أسفها لعدم تمكنها من الاستماع مباشرة إلى النائبين، ومؤكدة استعدادها للقاء بهما أو بهيئة الدفاع في أي وقت.

وأكدت اللجنة، من جهة أخرى، أن الجوانب الجنائية في القضية تخرج عن اختصاصها، مذكّرة بأن استخدام الفضاء العام محكوم بقوانين يتعين على الجميع الالتزام بها، بما يضمن التوازن بين حرية التعبير واحترام حقوق الآخرين والممتلكات العامة.