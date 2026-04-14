أعيد انتخاب محمد ولد اشريف ولد عبد الله رئيساً للاتحادية الوطنية للسياحة لمأمورية جديدة، كما تقرر تغيير اسمها إلى “الاتحادية الوطنية للسياحة والحج”، وذلك في ختام أعمال الدورة العادية الخامسة للاتحادية في نواكشوط.

وجاءت هذه القرارات خلال اجتماع خُصص لبحث آفاق تطوير القطاع السياحي وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني، إلى جانب انتخاب مناديب الاتحادية لدى المؤتمر العام للاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين المقبل.

وقالت وزيرة التجارة والسياحة زينب بنت أحمدناه، خلال افتتاح الدورة، إن الحكومة تواصل دعم قطاع السياحة في إطار رؤية تهدف إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتثمين المقدرات المحلية، مشيرة إلى أن هذا التوجه يحظى بدعم مباشر من الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.

وأضافت الوزيرة أن من بين أبرز الإجراءات المتخذة في هذا المجال تنظيم الموسم السياحي وإطلاق برامج لدعم السياحة الداخلية تحت شعار “وطني وجهتي”، إلى جانب إعداد استراتيجيات لتعزيز جاذبية القطاع وتحسين مساهمته في التنمية.

من جهته، قال رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد إن قطاع السياحة يمتلك مقومات واعدة تؤهله ليكون رافعة اقتصادية مهمة، داعياً إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

بدوره، استعرض رئيس الاتحادية المعاد انتخابه ما وصفه بالنقلة التي شهدها القطاع خلال السنوات الأخيرة، بفضل تحسن الاستثمارات وتنامي التنسيق المؤسسي بين مختلف الفاعلين.