قال مراسل صحراء ميديا إن الشرطة تطوّق مصحة خاصة، حيث يتلقى رئيس حزب “تجديد الحركة الديمقراطية (تحدي)”، يعقوب ولد أحمد لمرابط، الرعاية الطبية.

وأضاف المراسل أن الشرطة منعت وسائل الإعلام من الاقتراب من المصحة أو التصوير، مشيرًا إلى أنها تفرض “طوقًا” أمنيًا على المصحة الواقعة في لكصر.

في غضون ذلك، قال المسؤول الإعلامي للحزب سيد المختار محمدو ويس لـ”صحراء ميديا” إن عدد المعتقلين من المتظاهرين وصل إلى 83 معتقلًا.

وأضاف محمدو ويس أن شرطة مكافحة الشغب استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين “سلميين” خرجوا للتعبير عن تنديدهم برفع أسعار المحروقات.

وفي السياق نفسه، أدان المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان ما وصفه باستخدام القوة ضد متظاهرين خلال احتجاج نُظم مساء أمس في نواكشوط رفضًا لرفع الحكومة أسعار المحروقات.

وقال المرصد، في بيان، إن التظاهرة التي نُظمت للتعبير عن رفض الزيادات “قوبلت بالقمع”، رغم طابعها السلمي، مشيرًا إلى أن ذلك من شأنه أن يفاقم الأعباء المعيشية، خصوصًا على الفئات الهشة وذوي الدخل المحدود.