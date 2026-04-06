حذرت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية في موريتانيا، من اضطراب قوي إلى شديد في حالة البحر على طول السواحل الموريتانية، وذلك ابتداء من مساء الثلاثاء 7 أبريل وحتى مساء الجمعة 10 أبريل.

وأوضحت الهيئة أن الوضعية ستتسم بتموج بحري قادم من القطاع الشمالي الغربي، مع علو للأمواج يتراوح ما بين ثلاثة أمتار ونصف وأربعة أمتار، خاصة في عرض البحر.

ودعت الهيئة مرتادي البحر، إلى تجنب الخروج إل البحر، وتعزيز اليقظة في المناطق الساحلية، مع ضرورة الالتزام بتعليمات الجهات المختصة ومتابعة النشرات الجوية بشكل مستمر.

وأكدت أن هذه التحذيرات تأتي في إطار الوقاية من المخاطر البحرية، وحفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات.