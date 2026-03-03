أكد الوزير الأول المختار ولد اجاي، اليوم الثلاثاء، أن تطوير منتوج الأرز المحلي يمثل أولوية استراتيجية، في إطار تعزيز الاكتفاء الذاتي ودعم السيادة الغذائية، وذلك خلال اجتماع خُصص لتقييم واقع وآفاق هذا المنتوج.

وأضاف الوزير أن العمل متواصل لتنفيذ مقررات اللجنة الوزارية المعنية بالقطاع، مع تسجيل تقدم في عدد من الإجراءات، مقابل استمرار بعض الإشكالات التي تتطلب مزيدا من المعالجة.

وشدد على ضرورة تسريع معالجة النقاط العالقة لضمان نتائج ملموسة على مستوى الإنتاج والتسويق، داعيا إلى تعزيز تشغيل اليد العاملة الوطنية وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص، مع إشراك مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي ومكاتب الدراسات المختصة.

وقرر تشكيل لجان فنية لدراسة الإشكالات القائمة واقتراح حلول عملية لتجاوزها، مؤكدا مواصلة دعم المنتوج الوطني وتعزيز حضوره في السوق.