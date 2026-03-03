أجرى وزير المعادن والصناعة الموريتاني اتيام التجاني، اليوم الثلاثاء، مباحثات في مدينة تورونتو مع مسؤولين كنديين، على هامش مؤتمر دولي متخصص في الاستكشاف والتطوير المعدني.

وذكرت الوزارة في بيان أن الوزير بحث خلال لقاء مع كاتب الدولة المكلف بالتنمية الدولية رانديب ساراي سبل تعزيز التعاون بين موريتانيا وكندا، خاصة في مجالات المعادن والصناعات الاستخراجية، إضافة إلى استعراض فرص الشراكة المتاحة والإطار القانوني المنظم للاستثمار.

وأضاف البيان أن الوزير عقد اجتماعاً مع مسؤولي شركة كينروس جولد الكندية العاملة في مجال الذهب، تم خلاله بحث وضعية مشاريع الشركة في موريتانيا وآفاق تطويرها، إلى جانب سبل تعزيز مساهمتها في التنمية المحلية ونقل الخبرات.

وأشار إلى أن اللقاءات شملت أيضاً عدداً من المستثمرين والفاعلين في قطاع التعدين، خُصصت لاستعراض المؤهلات المعدنية التي تزخر بها موريتانيا والفرص الاستثمارية المتاحة، وفق الإطار القانوني المنظم لمناخ الأعمال.