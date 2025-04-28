قال وزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية الفضيل ولد سيداتي ولد أحمد لولي، إن قطاعه عرف تحسنا في الإنتاج الإجمالي من الموارد البحرية وصل عام 2024 إلى ما يزيد على مليون طن من الثروة السمكية مساهما بذلك في ارتفاع قيمة صادرات القطاع سنة 2024 إلى ما يزيد على 41.3 مليار أوقية مقابل 28.8 مليار أوقية سنة 2023.

جاءت تصريحات الوزير خلال إطلاقه اليوم الاثنين الأيام الوطنية لتقييم استراتيجية الصيد 2020 – 2024.

وأكد أن القطاع يباشر تنفيذ برنامج طموح لتطوير سلاسل القيمة لتثمين أسماك السطح الصغيرة الموجهة للاستهلاك البشري.

وعدد وزير الصيد، حصيلة القطاع والتي شملت تفعيل وكالة تنمية الصيد والاستزراع السمكي في المياه القارية وإعادة تأهيل مزارع تجريبية مكنت من تعمير المسطحات المائية في عدة ولايات، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لمحاربة الفقر وتعزيز الأمن الغذائي من خلال نشاطات الشركة الوطنية لتوزيع الأسماك وتسقيف أسعار السمك وتكوين مخزون استراتيجي لضمان تموين السوق المحلي بالسمك واستقرار سعره.

ونبه إلى أن العمل متواصل لتفعيل مينائي تانيت وانجاكو وسيتم قريبا إطلاق عملية تأهيل الرصيف التجاري لميناء نواذيبو المستقل مع البدء في مسار إعداد الدراسات الفنية لبناء رصيف جديد، فضلا عن استمرار أشغال مشروع عصرنة ميناء خليج الراحة وبناء رصيف جديد لرسو سفن الرقابة والبحث العلمي.

وأضاف في هذا الصدد أنه سيتم إطلاق مسار إعداد مخطط توجيهي لتطوير البنى التحتية البحرية وإكمال دراسة مشروع تهيئة نقطة التفريغ المستصلحة عند كم 93 جنوب نواكشوط.

وقال إن أداء الحركة المينائية عرف تحسنا ملحوظا مؤخرا حيث تمكن ميناء نواكشوط المستقل من تجاوز حاجز 6 ملايين طن لأول مرة كما سجل ميناء نواذيبو المستقل زيادة 26% في رقم أعماله الذي بلغ حدود 7مليارات أوقية قديمة عام 2024 وحقق ميناء خليج الراحة كذاك زيادة معتبرة في رقم اعماله.