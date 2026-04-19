قال الأمين العام للاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا، محمد يحيى المصطفى، اليوم الأحد، خلال مؤتمر صحفي إن المعايير الجديدة التي اعتمدتها وزارة التعليم في توزيع المنح لم يستفد منها سوى 11 ألف طالب خلال هذه السنة والسنة الماضية.

وأضاف أن منصة الوزارة تضم 48 ألفاً و638 طالباً، وبناء على ذلك لم تُمنح المنح إلا لـ23 في المئة من الطلاب، متهماً الوزارة بإقصاء بعضهم لأسباب وصفها بغير المبررة.

وأشار إلى استمرار إغلاق السكن الجامعي الجديد رغم الحاجة الملحة إليه، إضافة إلى تراجع جودة خدمات المطعم الجامعي، رغم التعاقد مع جهات أجنبية لتسييره.

وفي السياق ذاته، أكد أن آلاف الطلاب ما زالوا ينتظرون بطاقات التأمين الصحي التي كان من المفترض توزيعها خلال السنة الماضية، مشيراً إلى أن الطلاب كانوا ينتظرون توزيعها خلال إفطار الرئيس معهم العام الماضي، غير أنها لم تُسلم لهم حتى الآن.