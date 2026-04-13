أعلنت وزارة الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية، اليوم الاثنين، وقف صيد رأسيات الأرجل (مثل الأخطبوط والحبار) ابتداءً من فاتح مايو 2026، في جميع المياه البحرية الموريتانية.

وقالت الوزارة إن هذا الإجراء يأتي تطبيقًا لتوصيات الرأي العلمي رقم 0054 الصادر عن المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد بتاريخ 10 أبريل 2026، والذي أوصى بإقرار فترة راحة بيولوجية لضمان تجدد المخزون السمكي والحفاظ على استدامة الموارد البحرية.

وأضافت أن التوقف يشمل مختلف أنماط الصيد، بما في ذلك الصيد التقليدي والساحلي وأعالي البحار، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التسيير المستدام للثروات البحرية وتحسين حكامة القطاع، مشيرة إلى أنه سيتم إصدار مقرر لاحق لتنظيم إجراءات تطبيق هذا التوقف.