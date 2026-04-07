قال مصدر في حزب تجديد الحركة الديمقراطية «تحدي» إن رئيس الحزب، يعقوب ولد أحمد لمرابط، سيُنقل إلى الخارج لتلقي العلاج، إثر إصابته خلال مظاهرات نظمها الحزب الأحد الماضي احتجاجًا على ارتفاع أسعار المحروقات.

وأضاف المصدر، في تصريح لـ«صحراء ميديا»، أن الأطباء يباشرون حاليًا إجراءات الترتيب لنقله إلى الخارج، بما في ذلك تجهيز الملفات الطبية المطلوبة.

وكان ولد أحمد لمرابط قد أُصيب، إلى جانب عدد من قيادات حزب «تحدي»، خلال تفريق الشرطة لمحتجين في وسط العاصمة نواكشوط مساء الأحد، باستخدام القنابل المسيلة للدموع.

ونُقل المصابون إلى المستشفى الوطني لتلقي الرعاية، قبل أن يُحوَّل رئيس الحزب لاحقًا إلى مصحة خاصة لمتابعة علاجه.

وقال المسؤول الإعلامي للحزب سيد المختار محمدو ويس لـ”صحراء ميديا” إن عدد المعتقلين من المتظاهرين وصل إلى 83 معتقلًا.

وأضاف محمدو ويس أن شرطة مكافحة الشغب استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين “سلميين” خرجوا للتعبير عن تنديدهم برفع أسعار المحروقات.