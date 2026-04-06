الإثنين, 6 أبريل
ولد اجاي يغادر إلى الجزائر لترؤس للجنة العليا المشتركة بين البلدين

أحمدُ ولد الحسن

غادر الوزير الأول، المختار ولد اجاي، صباح اليوم الاثنين نواكشوط، متوجها إلى الجزائر، حيث سيترأس إلى جانب نظيره الجزائري أعمال الدورة العشرين للجنة العليا المشتركة بين البلدين، المقررة يومي 6 و7 أبريل الجاري في العاصمة الجزائر.

ويرافق ولد اجاي وفد حكومي  يضم عددا من أعضاء الحكومة، بينهم وزراء الخارجية والداخلية والطاقة والصيد والتجارة والتجهيز والنقل، إضافة إلى مسؤولين سامين وخبراء، إلى جانب ممثلين عن اتحاد أرباب العمل الموريتانيين.

ومن المنتظر أن تبحث الدورة الجديدة من اللجنة ملفات التعاون الثنائي بين نواكشوط والجزائر، خاصة في مجالات الاقتصاد والطاقة والبنى التحتية، فضلاً عن آفاق تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في البلدين

