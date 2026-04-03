طلبت جمهورية الكونغو الديمقراطية دعم موريتانيا لترشيحها لمنصب الأمين العام للمنظمة الدولية للفرنكوفونية.

وجاء ذلك ضمن رسالة خطية تسلّمها رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الجمعة في نواكشوط، من نظيره الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي.

وسلّم الرسالة الوزير المنتدب المكلف بالفرنكوفونية والجالية الكونغولية في الخارج، أمباندو فانزو كريسبان، خلال استقباله من طرف الرئيس الغزواني بالقصر الرئاسي.

وقال المبعوث الكونغولي، في تصريح للوكالة الموريتانية للأنباء، إن بلاده رشحت جوليانا أماتو لومبا لهذا المنصب، مشيرًا إلى أن الترشيح حظي باعتماد رسمي، وأن الزيارة تهدف إلى حشد الدعم لهذا الترشح.

وأضاف أن العلاقات بين موريتانيا والكونغو الديمقراطية تتسم بالصداقة والتعاون.