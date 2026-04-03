زار وفد من الضباط المتدربين في الكلية الوطنية للقيادة والأركان، اليوم، ميناء نواكشوط المستقل، في إطار برنامج دراسي ضمن السنة الأكاديمية 2025-2026.

وقال مسؤولون في الميناء إن الوفد، الذي يضم متدربي الدفعة التاسعة عشرة لدورة الأركان، قام بجولة ميدانية شملت عددًا من مرافق الميناء، من بينها محطة الحاويات، حيث قدم مسؤولون شروحات حول سير العمليات وآليات العمل.

وأضافت المصادر أن الزيارة تندرج ضمن الأنشطة التطبيقية التي تتيح للمتدربين الاطلاع على منشآت حيوية، وفهم دورها في دعم الاقتصاد الوطني.

ويضم الوفد ضباطًا من عدة دول إفريقية وعربية إلى جانب المتدربين الموريتانيين، وفق القائمين على البرنامج.

وتُعد مثل هذه الزيارات جزءًا من التكوين العملي لطلبة الكلية، وتهدف إلى ربط الجوانب النظرية بالتطبيقات الميدانية في قطاعات مختلفة