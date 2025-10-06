أعلنت جامعة نواكشوط أن التسجيل برسم السنة الجامعية 2025-2026 سيتم عبر منصة تسجيل، التي يتم الولوج إليها عن طريق خدماتي.
وقالت الجامعة في منشور لها، أنه بالنسبة لإعادة تسجيل طلاب مرحلتي الليصانص والماستر: فإن تسجيلهم يبدأ اعتبارا من يوم الإثنين 6 أكتوبر إلى غاية الأحد 9 نوفمبر عند منتصف الليل.
وأضافت أنه بالنسبة لحملة البكالوريا الجدد الموجهين من الوزارة: يبدأ التسجيل اعتبارا من يوم الاربعاء 8 أكتوبر إلى غاية الأحد 9 نوفمبر عند منتصف الليل.
أما بالنسبة للطلبة الموجهين للسنة الأولى من الماستر، فإن موعد فتح التسجيل أمامهم سيحدد في وقت لاحق.
وكانت وزارة التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة أكدت في وقت سابق أكثر من 30 ألف شاب موريتاني سيدرسون في جامعة نواكشوط برسم السنة الجامعية الجديدة، سيستمتعون بتجربة التسجيل في الجامعة، ليلا أو نهارا، حسب اختيارهم، وحيثما كانوا، عبر بوابة “خدماتي”، وذلك فور فتح باب التسجيل الجامعي.
وقالت إن خدمة «التسجيل الجامعي الإلكتروني – تسجيل» على البوابة الوطنية للخدمات العمومية «خِدْماتي» ، هي خطوة نوعية تُبسّط مسار التسجيل بالكامل، دون ورق ولا طوابير، وعلى مدار الساعة ومن أي مكان.