أعلنت جامعة نواكشوط أن التسجيل برسم السنة الجامعية 2025-2026 سيتم عبر منصة تسجيل، التي يتم الولوج إليها عن طريق خدماتي.

وقالت الجامعة في منشور لها، أنه بالنسبة لإعادة تسجيل طلاب مرحلتي الليصانص والماستر: فإن تسجيلهم يبدأ اعتبارا من يوم الإثنين 6 أكتوبر إلى غاية الأحد 9 نوفمبر عند منتصف الليل.

وأضافت أنه بالنسبة لحملة البكالوريا الجدد الموجهين من الوزارة: يبدأ التسجيل اعتبارا من يوم الاربعاء 8 أكتوبر إلى غاية الأحد 9 نوفمبر عند منتصف الليل.

أما بالنسبة للطلبة الموجهين للسنة الأولى من الماستر، فإن موعد فتح التسجيل أمامهم سيحدد في وقت لاحق.