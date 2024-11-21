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موريتانيا.. توزيع 30 ألف طاولة لصالح بعض الولايات

محمد فال فتىبواسطة
وزيرة التربية وإصلاح نظام التعليم هدى باباه

وزعت الحكومة الموريتانية اليوم الخميس، 30 ألف طاولة، تستفيد منها ولايات، لعصابه، وكوركول، واترار، وتكانت، وكيديماغه، ونواكشوط الجنوبية والشمالية والغربية.

وتأتي هذه التوزيعات حسب مدير الأملاك والصيانة بوزارة التربية، وإصلاح النظام التعليمي، عبد الله صو، بموجب اتفاق بين وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي وشركة وطنية.

وبموجب هذا الاتفاق تم “إصلاح 26 ألف طاولة” مشيرا إلى أن “جميع المدارس التي تم استلامها في السنوات الماضية كلها مجهزة بالطاولات” موضحا أن “الحجرة الواحدة تحوي 21 طاولة”، وفق نفس المصدر.

وقال مدير الأملاك إن الولايات المذكورة “لم تستفد من من التوزيعات التي جاءت في بداية السنة”، لافتا إلى أن الوزيرة كانت قد أعطت “تعليمات بتوفير ورش لإصلاح الطاولات خاصة بالقطاع، وتعليمات أخرى بضرورة تثبيت الطاولات في الحجر الدراسية تفاديا لعمليات السرقة”.

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موري نت
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