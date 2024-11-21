نظمت الوكالة الرقمية للدولة، اليوم الخميس، يوماً تعريفياً تحت شعار: “الوكالة الرقمية للدولة: التعريف، المهام، والآفاق”، بهدف استعراض إنجازاتها وخططها المستقبلية في مجال التحول الرقمي.

وأكد وزير وزير التحول الرقمي وعصرنة الإدارة، أحمد سالم ولد ابده، عند افتتاح الفعالية ، أن التحول الرقمي «لم يعد خياراً كمالياً، بل أصبح ضرورة ملحة لتحقيق التنمية المستدامة»

وشدد على أن التحول الرقمي يمثل المفتاح الأساسي لبناء مستقبل حديث، إذ يسهم في تسريع المعاملات، تعزيز الشفافية، وتقريب الخدمات من المواطنين.

وأشار الوزير إلى أن الرقمنة توفر أدوات فعالة لدعم بيئة الأعمال، جذب الاستثمارات، وتمكين الشركات والمؤسسات في عالم يتميز بالتطور السريع والتنافسية العالية.

ودعا الوزير جميع الهيئات الحكومية إلى التعاون الجاد مع الوزارة لتحقيق منظومة رقمية شاملة تلبي طموحات الدولة والمواطن. كما حث جميع الفاعلين في المجال الرقمي على المساهمة بفعالية في إنجاح السياسات والاستراتيجيات التي يقودها القطاع.

من جانبه، أوضح المدير العام للوكالة الرقمية للدولة، بيده ولد اسغير، أن الوكالة، رغم انطلاقتها الرسمية منذ نهاية الثلث الأول من عام 2023، «حققت إنجازات ملموسة تخدم المواطن والدولة على حد سواء». مشيراً إلى أن بعض الحلول الرقمية التي طورتها الوكالة «أصبحت أساساً لعمل العديد من القطاعات الحكومية».

وأشاد بالدعم المباشر الذي قدمته وزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة، كما ثمن دور الشركاء الدوليين، خاصة وكالة التعاون الألماني (GIZ)، التي قدمت «دعماً سخياً» منذ تأسيس الوكالة. وفق قوله

وفي كلمة ألقاها رئيس التعاون في السفارة الألمانية بنواكشوط، راينهارد أوليش، قال إن التعاون الألماني، من خلال برامج مثل DIGITALY، يدعم التحول الرقمي في موريتانيا عبر تعزيز القدرات المؤسسية وتنفيذ أنظمة معلوماتية مبتكرة. مشيداً بالشراكة الوثيقة مع وزارة التحول الرقمي ووكالة الدولة الرقمية، داعياً إلى استغلال هذه المناسبة لتعزيز تبادل الأفكار والتخطيط لمستقبل رقمي أكثر شمولاً وحداثة.

وتضمن الحدث سلسلة من الأنشطة، من بينها عروض تقديمية تناولت رؤية الوكالة وأهدافها الاستراتيجية، وجلسات نقاشية بمشاركة الأطراف المعنية ركزت على توقعات المشاركين وتجاربهم السابقة في التعاون مع الوكالة.

كما تم تنظيم طاولات مستديرة رفيعة المستوى ناقشت قضايا التعاون المشترك واستراتيجيات الاتصال بين الوكالة وأصحاب المصلحة، بالإضافة إلى عرض فني للحلول الرقمية التي تطورها الوكالة.