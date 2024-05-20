توقعت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية، أن تشهد معظم مناطق موريتانيا، خلال الأربع والعشرين ساعة المقبلة، ارتفاعا في درجات الحرارة، وخاصة في ولايات الحوضين ولعصابه وكوركول.

وقالت الهيئة في نشرتها أن الرياح ستبقى ضعيفة إلى معتدلة، شمالية غربية إلى شمالية شرقية، على عموم التراب الموريتاني، مع رؤية متأثرة بفعل الأتربة على الحوضين وطول السواحل، في حين ستكون السماء قليلة الغيوم على جنوب شرق البلاد.

وبشأن الحالة العامة لمدينة نواكشوط، أشارت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية أن الرياح ستكون معتدلة شمالية إلى شمالية غربية، مع رؤية متأثرة بفعل الأتربة، بينما ستكون السماء قليلة الغيوم إلى غائمة.

وفيما يلي درجات الحرارة الدنيا والقصوى خلال الأربع والعشرين ساعة المقبلة:

النعمة………………………..33-45°

لعيون……………………… 28-42°

كيفه…………………………31-45°

كيهيدي…………………….32-45°

ألاك………………..…….31-44°

روصو.…………………….25-42°

أطار………………………25-41°

انواذيبو…………………18-26°

تجكجه………..…………28-41°

سيلبابي………….……31-45°

ازويرات……….……….19-34°

أكجوجت……………….26-42°

انواكشوط……………23-33°