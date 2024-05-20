وزع فرع مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة في موريتانيا، أمس الأحد، جوائز على الفائزين الثلاث في التصفيات الإقصائية المؤهلة لنهائيات النسخة الخامسة من مسابقة المؤسسة الكبرى للقرآن الكريم.

وحل في المرتبة الأولى عن فرع الحفظ الكامل للقرآن برواية ورش، المتسابق، الشيخ النيه عبد الدائم، وفي المرتبة الأولى عن فرع الحفظ الكامل مع مختلف القراءات المتسابقة، خديجة محمد سالم، وفي الرتبة الأولى عن فرع الحفظ الجزئي المتسابق محمد عبد الله صو.

وكانت فرع المؤسسة في موريتانيا قد بدأ التصفيات الإقصائية السبت الماضي، من أجل اختيار الفائزين الذين سيمثلون فرع المؤسسة في الأطوار النهائية للنسخة الخامسة مسابقة مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة في حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده.

وتنافس على المراتب الأولى في هذه التصفيات الإقصائية 147 مشارك ومشاركة.

وجرت الإقصائيات بحضور رئيس فرع المؤسسة بموريتانيا الشيخ بون عمر لي، ووفد من المغرب عن مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة يضم كل من الدكتور محمد مغراوي، خبير في المؤسسة، والدكتور عبد الرزاق وورقية، أستاذ التعليم العالي بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، والقارئ المغربي محمد أشهبون.

كما حضر هذه الإقصائيات الحسن الزهيري مدير المركز الثقافي المغربي بنواكشوط وأعضاء فرع المؤسسة بموريتاتيا وشخصيات علمية ودينية أخرى.

ووفق المؤسسة فإن هذه المسابقة تسعى من خلالها إلى «ربط الناشئة والشباب الإفريقي بكتاب الله عز وجل وتحفيزهم على حفظه وترتيله ومدارسته».