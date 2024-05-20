أعلنت الحكومة الإيرانية اليوم الاثنين وفاة رئيس الجمهورية إبراهيم رئيسي بعيد العثور على المروحية التي كان فيها، وتعرضت لحادث الأحد في منطقة جبلية في شمال غرب الجمهورية الإسلامية.

وقالت الحكومة في بيان: «ارتقت الروح العظيمة لخادم الشعب الإيراني الى بارئها، وأصبح خادم (الإمام) الرضا آية الله رئيسي، رئيسا للشعب وحبيبا في السماء ».

كما نعت الحكومة مسؤولين آخرين كانوا برفقة الرئيس لدى سقوط الطائرة في محافظة أذربيجان الشرقية، وهم وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان وإمام الجمعة في مدينة تبريز آية الله علي آل هاشم، ومحافظ أذربيجان الشرقية مالك رحمتي.

وأكدت الحكومة للشعب الإيراني أن طريق «العزة والخدمة سيستمر وبفضل روح آية الله رئيسي البطل وخادم الشعب والصديق الوفي للقيادة التي لا تعرف الكلل، ولن يكون هناك أدنى خلل او مشكلة في الإدارة الجهادية للبلاد».

وكان التلفزيون الرسمي قد أعلن في وقت مبكر من اليوم أنه «عند العثور على المروحية، لم تكن هناك أي علامة على أن ركاب المروحية على قيد الحياة حتى الآن ».

وأوضح التلفزيون أن طائرة مسيرة تركية رصدت إحداثيات الحادث” وأبلغت فرق الإنقاذ الإيرانية بها.

وكانت الآمال بالعثور على رئيسي (63 عاما) حيا تتضاءل بعد مرور ساعات دون أي معطى بشأن مصير المروحية التي فقد أثرها عصر الأحد، وسط أحوال جو ية سيئة وفي منطقة جبلية وعرة.

وبموجب الدستور الإيراني، يتولى النائب الأول لرئيس الجمهورية محمد مخبر مهام الرئيس بعد وفاته، على أن يتم إجراء انتخابات رئاسية في غضون 50 يوما ..

ويتولى رئيسي رئاسة الجمهوري ة الإسلامي الإيرانية منذ ثلاثة أعوام، وذلك منذ انتخابه 18 يونيو 2021 في الجولة الأولى من الاقتراع.

وولدد رئيسي في نوفمبر 1960 في مدينة مشهد شمال شرقي إيران، وقضى معظم حياته المهنية في النظام القضائي، وتولى مناصب أبرزها المد عي العام لطهران ثم المد عي العام للبلاد ورئاسة السلطة القضائية اعتبارا من العام 2019.