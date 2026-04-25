قال متحدث باسم جبهة تحرير أزواد، اليوم السبت، إن قوات الجبهة أحرزت “تقدماً ميدانياً” في شمال مالي، مضيفاً أن مدينة كيدال “سقطت بيد قوات أزواد”، في وقت لم يتسنَّ فيه التحقق من هذه المزاعم من مصادر مستقلة.

وأوضح المتحدث محمد المولود رمضان، في منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، أن قوات الجبهة أسقطت أيضاً “مروحية معادية”، دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن موقع الحادثة أو طبيعة الطائرة.

وأضاف أن “عدة مواقع في غاو أصبحت تحت سيطرة قواتنا”، بحسب تعبيره، بينما لم يصدر تعليق فوري من السلطات المالية أو مصادر عسكرية مستقلة بشأن هذه التطورات.

ودعا المتحدث السكان إلى الابتعاد عن المنشآت العسكرية، قائلاً إن العمليات تستهدف تلك المواقع، في ظل مخاوف من تداعيات القتال على المدنيين.

وفي سياق متصل، دعا رمضان سلطات بوركينا فاسو والنيجر، الحليفتين لباماكو ضمن تحالف دول الساحل، إلى “النأي بالنفس” عن الأحداث الجارية في مالي.

وفي تصريح لاحق، قال إن الهدف الاستراتيجي للجبهة يتمثل في “تحرير كامل أزواد واستعادة السيطرة عليه”، مشيراً إلى استعداد الحركة للتعاون مع “أي جهة” لتحقيق هذا الهدف، بما في ذلك إسقاط النظام الحاكم في باماكو، وفق قوله.