قال الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني إن زيارته الرسمية إلى فرنسا شكّلت “محطة مهمة” لتعزيز الشراكة بين البلدين، مشيداً بحفاوة الاستقبال ونتائج المباحثات التي أجراها مع نظيره الفرنسي.

وأضاف الغزواني، في منشور على منصة “إكس” في ختام الزيارة، أنه أعرب عن امتنانه للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مؤكداً أن العلاقات بين نواكشوط وباريس تقوم على “الثقة والطموح ورؤية مشتركة لمواجهة التحديات الكبرى”.

كما وجّه الرئيس الموريتاني الشكر لأفراد الجالية الموريتانية في فرنسا، مثمّناً ما وصفه بتمسكهم بوطنهم وإسهاماتهم، ومؤكداً أن الروابط معهم تحظى بأهمية خاصة لدى السلطات وتسعى إلى تعزيزها.

أنهى الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني زيارة دولة إلى فرنسا نهاية الأسبوع، في أول زيارة من نوعها يقوم بها رئيس موريتاني إلى هذا البلد منذ نحو ستة عقود، وفق ما أفادت به مصادر رسمية.

وأجرى الغزواني مباحثات ثنائية في قصر الإليزيه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تناولت عدداً من القضايا، من بينها الوضع الأمني في منطقة الساحل وجهود مكافحة الهجرة غير النظامية.