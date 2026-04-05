Close Menu
شاهد البث المباشر لصحراء24
الإثنين, 6 أبريل
24/24 :
chinguitel Mauritel
chinguitel

Mauritel
chinguitel

Mauritel

تفكيك شبكة لتهريب وترويج الحشيش بين نواكشوط وكوركول

مريم المنير
وحدة النخبة في الدرك الوطني الموريتاني (أرشيف صحراء ميديا)
تمكّن المكتب المركزي لمكافحة تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية من تفكيك شبكة إجرامية تنشط في ترويج حشيش القنب بين العاصمة نواكشوط ومقاطعة مقامة بولاية كوركول، وذلك في إطار جهوده المتواصلة لمكافحة الاتجار بالمخدرات.
وأسفرت العملية عن توقيف أحد عناصر الشبكة في نواكشوط، بحوزته 4 كيلوغرامات من الحشيش، قبل أن تقود التحريات إلى اعتقال المزود الرئيسي في مقامة، حيث ضُبطت لديه كمية إضافية بلغت 14 كيلوغرامًا.
وكشفت التحقيقات أن المشتبه به كان يستغل محلًا تجاريًا كواجهة لنشاطه غير المشروع، كما تبين ارتباط الشبكة بمزود خارجي في دولة مجاورة، واعتمادها على حسابات بنكية لتسيير عائداتها، تم إغلاقها ومصادرة أرصدتها.
Mauritel

chinguitel
شاركها.

