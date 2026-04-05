تمكّن المكتب المركزي لمكافحة تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية من تفكيك شبكة إجرامية تنشط في ترويج حشيش القنب بين العاصمة نواكشوط ومقاطعة مقامة بولاية كوركول، وذلك في إطار جهوده المتواصلة لمكافحة الاتجار بالمخدرات.

وأسفرت العملية عن توقيف أحد عناصر الشبكة في نواكشوط، بحوزته 4 كيلوغرامات من الحشيش، قبل أن تقود التحريات إلى اعتقال المزود الرئيسي في مقامة، حيث ضُبطت لديه كمية إضافية بلغت 14 كيلوغرامًا.