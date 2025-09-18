أعلنت رئاسة الجمهورية الإسلامية الموريتانية، اليوم الخميس، عن تعديل وزاري جزئي، بموجب مرسوم صادر عن الرئيس، وباقتراح من الوزير الأول المختار ولد اجاي.



وبموجب التعديل الوزاري الجديد، فقد تم تغيير إحدى عشر حقيبة وزارية، من بينها وزارة العدل ووزارة الشؤون الإسلامية.



ودخل التشكيلة الحكومية على إثر التعديل وزراء جدد، من بينهم الوزيرة السابقة في عدة حكومات الناها بنت مكناس، فيما تم تحويل وزراء من قطاعات إلى أخرى.



وجاءت التعديلات على الشكل التالي:



1- وزيرًا للعدل: محمد ولد اسويدات

2- وزيرًا للشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي: الفضيل ولد سيداتي ولد أحمد لولي

3- وزيرًا للشؤون الاقتصادية والتنمية: عبد الله سليمان الشيخ سيديا

4- وزيرًا للمالية: كوديورو موسي انكينور

5- وزيرًا للصحة: محمد محمود اعلي محمود

6- وزيرةً للوظيفة العمومية والعمل: مريم بيجل

7- وزيرًا للصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية: المختار أحمد بوسيف

8- وزيرًا للزراعة والسيادة الغذائية: سيد أحمد ولد ابوه

9- وزيرًا للتنمية الحيوانية: سيد أحمد ولد محمد

10- وزيرًا للعقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري: مامودو ممدو انيانك

11- وزيرةً للإسكان والعمران والاستصلاح الترابي: الناه حمدي مكناس.