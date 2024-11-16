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موري آلو Mauritel
موري آلو

Mauritel

وزارة البيئة تناقش سبل التعاون مع الأمم المتحدة

محمد فال فتىبواسطة

التقت وزيرة البيئة  والتنمية المستدامة، مسعودة بنت بحام ولد محمد لغظف، أمس الجمعة، على هامش اشغال الدورة ال 29 لمؤتمر الأطراف حول المناخ، مع بعثة من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.

وناقش الجانبان خلال الاجتماع التعاون بشأن تغير المناخ والحلول المبتكرة التي يمكن أن تقترحها التنمية الصناعية لمكافحة هذه الظاهرة بفعالية، ومدى ملاءمة المساعدة التقنية في تنفيذ تعديل كيغالي. بحسب الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية).

ونقلاً عن ذات المصدر، فإن الطرفين أكدا كذلك على أهمية الالتزام بالابتكار باعتباره ضروريا للتخفيف من تغير المناخ والتكيف مع تداعياته من خلال زيادة تطوير الخيارات التكنولوجية لتجنب انبعاثات الغازات الدفيئة والحد منها.

وتضم بعثة (الأمم المتحدة) كلا من يونروي تشو، كبير المتخصصين في مجال بروتوكول مونتريال وتعديل كيغالي، وتغير المناخ، وياسين شرابي، مدير المشروع في قسم بروتوكول مونتريال في المنظمة الأممية (اليونيدو).

وتشارك الوزيرة منت بحام في مؤتمر الأطراف حول المناخ الذي افتتح أعماله في العاصمة الأذربيجانية باكو يوم الاثنين الماضي، ويستمر حتى 22 من نوفمبر الجاري.

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موري نت
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