وصل المنتخب الموريتاني (المرابطون)، اليوم السبت، إلى العاصمة نواكشوط قادماً من جمهورية بوتسوانا.

وتعادل المرابطون في مباراته الأخيرة مع منتخب بوتسوانا بنتيجة 1-1 في الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

وبحسب الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية) فإن المدرب القمري أمير عبدو استدعى الظهير الأيسر لنادي الهلال السوداني والمنتخب الموريتاني خديم دياو للمباراة القادمة بعدما غاب عن التشكلة الرسمية التي أعلن عنها الناخب الوطني مسبقا.

وخاض المرابطون مساء اليوم حصته التدريبية الأولى على ملعب شيخا بيديا استعدادا لمواجهة ضيفه منتخب جزر الرأس الأخضر الحاسمة التي ستقام يوم الثلاثاء المقبل، والتي سيختم بها المنتخب الموريتاني مشواره في التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات المغرب 2025.