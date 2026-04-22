قالت إدارة كلية الطب والصيدلة وطب الأسنان إن تصوير العميد داخل الكلية جرى “رغم طلبه التوقف”، مؤكدة أن تدخلاً تم لوقف التصوير.

وأضافت الكلية أنها سجلت عبارات وصفتها بـ”غير اللائقة” بحق بعض الأساتذة وعميد الكلية، مشددة على أن الطلبة رفضوا بإخلاء الممر أو نقل الاعتصام إلى مكان آخر.

وجاء بيان الكلية للرد على اتهامات الاتحاد الوطني للطلاب في موريتانيا، لعميد كلية الطب بالاعتداء على أحد الطلاب خلال احتجاج داخل الكلية.

وقالت إنها فوجئت بقيام مجموعة من الطلبة بالاعتصام أمام مكتب العميد، قبل أن يقوم بعضهم، اليوم الأربعاء، بإغلاق المكتب ومنع العميد من الدخول عبر وضع أغراض شخصية في الممر.

وأضافت الإدارة، أنها تحرص على الاستجابة لمطالب الطلبة بما يعزز جودة التكوين الطبي، مشيرة إلى اعتماد نظام حديث لتصحيح امتحانات الأسئلة متعددة الخيارات (ابتداءً من هذا العام، بهدف ضمان السرعة والدقة والشفافية في إعلان النتائج.

وأوضحت أن النظام استُخدم في نحو سبعين امتحانًا خلال الفصل الأول، مع اعتماد آلية تقييم جزئي للنقاط بدل نظام “الكل أو لا شيء”، مؤكدة أن مقارنة نتائجه مع التصحيح اليدوي أظهرت تطابقًا عاليًا في الدقة.

وفي ما يتعلق بالتظلمات، قالت الإدارة إنها استقبلتها عبر منصة مخصصة وعالجتها وفق الإجراءات المعمول بها، مع توثيقها رسميًا، مضيفة أنه تم تنظيم جلسة تدقيق بحضور طلبة، تم خلالها التحقق من إدخال الأجوبة، وتبيّن سلامة البيانات.

وأشارت إلى أن بعض طلبة السنة الخامسة تقدموا بشكوى بشأن مادة أمراض النساء والتوليد، مطالبين بالحصول على أجوبة الامتحان، موضحة أن النظام الأكاديمي يمنح الأستاذ حرية تحديد طبيعة الأسئلة وقرار نشر الأجوبة، وقد تم توجيه الطلبة للتواصل مع الأستاذ المعني.