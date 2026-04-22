قال الاتحاد الوطني للطلاب في موريتانيا، إن عميد كلية الطب والصيدلة وطب الأسنان في نواكشوط اعتدى على أحد الطلاب خلال احتجاج داخل الكلية، في حادثة أثارت توتراً بين الإدارة والطلاب، فيما لم تصدر الكلية أي تعليق رسمي حتى الآن بشأن الاتهامات.

وأضاف الاتحاد، في إيجاز صحفي، أن عميد الكلية البروفسور يعقوب محمد اسغير تدخل يوم أمس أثناء اعتصام طلابي داخل مباني الكلية في محاولة لفضه، قبل أن تتطور المواجهة إلى صفع الطالب عدود عفان أربيه، وفق ما جاء في البيان.

وأشار إلى أن الحادثة وقعت داخل حرم الكلية وتحت كاميرات المراقبة، مضيفاً أن هاتفاً كان يُستخدم في التصوير تم احتجازه لاحقاً من طرف الإدارة، على حد قوله.

ولم تعلق إدارة كلية الطب والصيدلة وطب الأسنان بشأن هذه أو ملابسات الحادثة.

وقال الاتحاد إن ما جرى يمثل “اعتداءً مرفوضاً”، محملاً إدارة الكلية المسؤولية عما قد يترتب عليه، ومؤكداً أن ذلك لن يثني الطلاب عن مواصلة مطالبهم، وعلى رأسها ملف التصحيح النموذجي.