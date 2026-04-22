أعلنت الشركة الموريتانية للكهرباء (صوملك) تنفيذ أعمال صيانة مبرمجة على شبكة التوزيع في نواكشوط، يومي الخميس 23 أبريل والسبت 25 أبريل 2026، بهدف تحسين جودة واستمرارية خدمة الكهرباء.

وأوضحت صوملك أن هذه الأشغال ستؤدي إلى انقطاعات كهربائية مؤقتة ومحدودة، تمتد من الساعة الثامنة صباحًا إلى الواحدة زوالًا.

وأضافت أن المرحلة الأولى، يوم الخميس، ستشمل مناطق البصرة وسوق السبخة وسوق الميناء، فيما تشمل المرحلة الثانية، يوم السبت، مقاطعة تفرغ زينة (منطقة PRK وتوسعة حي Ilot K)، إضافة إلى السبخة فاز 5 القطاع 2.

وقدمت صوملك اعتذارها لزبنائها في المناطق المعنية عن الإزعاج الناتج عن هذه الأشغال، مؤكدة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار صيانة الشبكة وضمان سلامة تشغيل المنشآت الكهربائية.