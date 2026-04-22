قال المستشار بمندوبية الاتحاد الأوروبي في نواكشوط، بيير بزيز، اليوم الأربعاء، إن الاتحاد يلتزم بدعم موريتانيا في تأمين الحدود وإدارة الهجرة، مشيرًا إلى أن البلاد تواجه تحديات حدودية معقدة بحكم موقعها الجغرافي.

وجاءت هذه التصريحات خلال اجتماع اللجان التوجيهية للمشاريع المتعلقة بضبط المجال الترابي وتعزيز استقرار المناطق الحدودية وتسيير الهجرة، عُقد بوزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية.

وأضاف أن هذا الدعم يشمل تعزيز القدرات العملياتية وتطوير آليات التعاون الإقليمي ومراقبة الحدود، كما تشمل الأولويات إدارة تدفقات الهجرة ومكافحة الاتجار بالبشر وتعزيز أمن الحدود.

وقال الأمين العام لوزارة الداخلية، عبد الرحمن ولد الحسن، إن تحديات إدارة الهجرة وتأمين الحدود تتطلب مقاربة شاملة تقوم على التنسيق واحترام حقوق الإنسان وتعزيز التعاون الإقليمي.