أجرت اليوم الخميس، بعثة طبية فرنسية، متخصصة في الجراحة المعقدة لأمراض الكبد، عمليات جراحية في المعهد الوطني لأمراض الكبد والفيروسات بنواكشوط.

وتتواصل أعمال البعثة على مدى سبعة أيام، من المفترض أن تجري خلالها 12 عملية معقدة في جراحة الكبد، حسب الوكالة موريتانية للأنباء (رسمية).

ويأتي عمل البعثة في إطار تعاون ثلاثي بين وزارة الصحة ممثلة في المعهد الوطني لأمراض الكبد والفيروسات، الذي يحتضن أعمال البعثة، والمستشفى الفرنسي “بول بروس” المتخصص في جراحة أمراض الكبد، وجزيرة موناكو، وفق ذات المصدر.

وقال البروفسير محمدو ولد مُنًاه المدير العام للمعهد الوطني لأمراض الكبد والفيروسات، إن “هذا التعاون سيتيح إجراء عمليات مجانية للمواطنين المحتاجين، خاصة أنها ليست متوفرة في موريتانيا”

وأضاف أنها ستسهم كذلك في “تكوين الجرّاحين الموريتانيين على هذا النوع من العمليات المعقدة”، مذكرا بأن “الاتفاق مع الجهات المشاركة ينص على نقل الخبرات وتطوير وتمكين الجراحين الموريتانيين على مدى العشر سنوات المقبلة”.