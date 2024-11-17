أكد وزير الثقافة والاتصال والفنون والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد أمدو، اليوم الأحد، أنه بعد اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بتنظيم مهرجان مدائن التراث، تقرر رصد 3 مليارات و 800 مليون أوقية لتعزيز البنية التحتية لمدينة شنقيط التاريخية.

وأوضح الوزير في تصريح نقلته الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية) خلال زيارته لمدينة شنقيط للاطلاع على سير الاستعدادات الجارية لاحتضان النسخة ال 13 من مهرجان مدائن التراث، التي ستقام في المدينة هذا العام، أن الرئيس ولد الغزواني أعطى إشارة انطلاقة المكونة التنموية، قبل ثلاث سنوات، بغلاف مالي بلغ ثلاث مليارات أوقية لضمان تعزيز الخدمات الأساسية وتحسين ظروف ساكنة المدن القديمة.

وعبر ولد امدو عن سعادته بتثمين السكان المحليين لهذا الحدث الثقافي والتنموي، داعياً الجميع على «المساهمة في تحقيق الأهداف الكبرى للمهرجان».

وأضاف أن «المكونة التنموية تضم المزيد من الأعمال الخاصة بفك العزلة وتثبيت الرمال وتعزيز المؤسسات التعليمية والصحية وتشغيل الشباب عن طريق تمويل المشاريع المدرة للدخل».

وتستعد مدينة “شنقيط” التاريخية هذه الأيام لاحتضان النسخة ال 13 لمهرجان مدائن التراث، ويعتبر تنظيم هذا اللقاء مناسبة للعديد من الأنشطة التي تستفيد منها مختلف فئات الشعب الاجتماعية والمهنية في المدن المجاورة بصورة عامة وسكان المدينة بصورة خاصة.

وينظم المهرجان الخاص بالمدن التاريخية في البلاد سنويا، وغيرت الحكومة قبل ثلاثة أعوام، اسمه من مهرجان المدن القديمة، إلى “مدائن التراث”.