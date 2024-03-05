وقع المندوب العام للوثائق الوطنية الموريتاني محمد المختار محمد الهادي الثلاثاء بإسطنبول التركية، بروتوكول تعاون مع نظيره التركي إينال إكور مدير أرشيف الدولة بالرئاسة التركية، في مجال الوثائق.

وينص لبروتوكول، على تبادل الخبرات والتجارب في مجال التدريب وحفظ وتسيير الوثائق وإقامة الأنشطة العلمية المشتركة.

وسيمكن من المساهمة في تحسين خبرات موظفي الأرشيف وجمع ورقمنة الوثائق الموريتانية في الأرشيف العثماني لاسيما ما يتعلق بتراث العلماء والمتصوفة الموريتانيين، بحسب ما أوردت الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية).

وكانت موريتانيا قد “وقعت معاهدات وبروتوكولات مماثلة مع كل من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان وتونس والجزائر والمجلس العربي للأرشيف.”



ومن المقرر بحسب ذات المصدر، توقيع مذكرات أخرى هذه السنة مع كل من الكويت والمغرب والسنغال.

والأرشيف العثماني هو مجموعة المصادر التاريخية التي تعود إلى العهد العثماني، وتضم وثائق تهم 39 بلدا مختلفا.