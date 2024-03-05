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الثلاثاء, 5 مارس
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Mauritel

ناقش معه “القضايا الراهنة” و”هنأ موريتانيا”.. تبون يهاتف غزواني

محمد يوسفبواسطة

أجرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الثلاثاء، اتصالا هاتفيا بنظيره الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني الرئيس الدوري للاتحاد الإفريقي.

وبحسب الرئاسة الجزائرية، فقد جدد تبون لغزواني، تهانيه بانضمام موريتانيا “إلى منتدى الدول المصدرة للغاز”، معربا “له عن شكره للحضور الموريتاني المميز في أشغال القمة السابعة”.

كما أطلعه على اللقاء المغاربي الثلاثي” الذي جمع رؤساء كل من الجزائر، تونس وليبيا عقب القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز الذي احتضنته الجزائر”.

وناقش الرئيسان بحسب ذات المصدر، “مسائل وقضايا راهنة ذات طابع إفريقي”.

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موري نت
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