صدق مجلس إدارة الشركة الوطنية للصناعة والمناجم “سنيم” على مقترح تقدمت به الإدارة العامة، يتضمن حزمة من الامتيازات المالية والاجتماعية، إلى جانب زيادات عامة في الأجور، وذلك في إطار تعزيز المكاسب المهنية وتحسين الظروف المعيشية لعمال الشركة.

وبموجب هذه المصادقة، سيستفيد الأطر من ما يعادل 5 رواتب إضافية، فيما منح عمال الطبقة الوسطى 6 رواتب إضافية، إلى جانب مبلغ قدره 100 ألف أوقية قديمة. كما تقرر منح عمال الفئات العمالية 7 رواتب إضافية، فضلا عن مبلغ مماثل قدره 100 ألف أوقية قديمة لكل عامل.

وفي جانب الأجور، أقر المجلس زيادة عامة تطبق ابتداء من فاتح مايو، بنسبة 8% لصالح الأطر، و10% لصالح عمال الطبقة الوسطى، و12% لفائدة الطبقة العمالية البسيطة.

كما أقر المجلس علاوة اختيارية يستفيد منها 10% من العمال، تبلغ 15% من الراتب، وتُمنح بناء على معايير تتعلق بالكفاءة والانضباط والاندفاع في العمل، على أن يتم اختيار المستفيدين منها من طرف المسؤولين المباشرين.

وفي الشق الاجتماعي، صدق مجلس الإدارة على تخصيص غلاف اجتماعي بقيمة مليار أوقية قديمة، موجه لدعم الجوانب الاجتماعية، إضافة إلى رفع سقف علاوة العودة من الإجازة السنوية إلى 40%، وهو ما سيؤدي إلى زيادتها من 60 ألف أوقية قديمة إلى 84 ألف أوقية قديمة، في خطوة تهدف إلى مساعدة العمال على استئناف عملهم في ظروف أفضل بعد العطلة.