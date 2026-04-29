وقّع وزير الدفاع وشؤون المتقاعدين وأولاد الشهداء، الحكومة الموريتانية حننه ولد سيدي، وسفير فرنسا المعتمد لدى موريتانيا إيمانويل بيسنييه، اتفاقا إداريا بين الجانبين.

ويهدف الاتفاق إلى تعزيز التعاون في مجالات الهيدروغرافيا وعلوم المحيطات (الأوسيانوغرافيا) والخرائطية البحرية.

وحضر حفل التوقيع من الجانب الموريتاني الأمين العام لوزارة الدفاع وشؤون المتقاعدين وأولاد الشهداء، العقيد إسحاق ولد عبد الله، ومدير المستشارية والتشريع، ومدير التوثيق والأمن العسكري، ومدير العلاقات الخارجية، ومدير مكتب التنسيق بالوزارة.

ومن الجانب الفرنسي، حضر الجنرال باسكال إياني، قائد القيادة الخاصة بإفريقيا، والملحق العسكري بالسفارة الفرنسية في نواكشوط وممثل مصلحة الهيدروغرافيا وعلوم المحيطات التابعة للبحرية الفرنسية.