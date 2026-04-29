بحث وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج محمد سالم ولد مرزوك، الثلاثاء، مع سفير المملكة العربية السعودية المعتمد لدى موريتانيا عبد العزيز بن عبد الله الرقابي، سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

وقالت وزارة الخارجية إن اللقاء، الذي جرى بمكتب الوزير في نواكشوط، استعرض مختلف أوجه التعاون والشراكة القائمة بين موريتانيا والسعودية، وسبل تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة.

وأضافت الوزارة أن الجانبين تبادلا كذلك وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ويعد هذا اللقاء الثاني بين الجانبين خلال شهر واحد، ضمن مباحثات تتعلق بتعزيز التعاون الثنائي والقضايا ذات الاهتمام المشترك.