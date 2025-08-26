بدأ بعض الطلاب من خريجي مؤسسات التعليم العالي في موريتانيا، اليوم الثلاثاء؛ اعتصامًا مفتوحًا داخل مباني مديرية التوجيه والمنح ، احتجاجًا على ما اعتبروه “ظلمًا في قرارات التوجيه الأخيرة”.

وقال المعتصمون في بيان إن القرارات الأخيرة للمديرية شابها “غياب الشفافية وإقصاء طلاب مستحقين”، مقابل قبول لوائح لا تنطبق عليها الشروط.

وحمل البيان وزارة التعليم العالي “المسؤولية الكاملة عن تبعات تجاهل مطالبهم”.

وشدد البيان على “استمرار الاعتصام حتى تلبية مطالبهم، داعين الطلاب والهيئات الوطنية والحقوقية إلى مساندتهم”.

وكان الطلاب قد احتجوا أمس أمام وزارة التعليم العالي رفضًا لما وصفوه بالمعايير “الظالمة والفاشلة” في اختيار الممنوحين من مرحلة الليسانس للخارج، قبل أن يدخلوا في اعتصام اليوم.