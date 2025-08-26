أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، عن طاقم حكام مباراة السودان ومدغشقر المقرر لها، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الدور النصف النهائي من كأس الأمم الإفريقية للمحليين “الشان”.

واختار الكاف الحكم الموريتاني والموريتاني دحان بيده، حكمًا لتقنية الفيديو، ويتكون الطاقم من المغربي محرز المالكي حكمًا للساحة، ويعاونه كل من جيلان بونجيلي نيلا مساعدًا أول، وجويل ونكا دو مساعدًا ثانيًا، والكاميرونية كارين أتيزامبونج فومو حكمًا مساعدًا لتقنية الفيديو.

وشهد الطاقم حضور الثنائي المصري محمود ناجي ومحمود عاشور، حيث يتولى محمود ناجي مهمة الحكم الرابع، بينما يتولى محمود عاشور مهمة الحكم المساعد لتقنية الفيديو.