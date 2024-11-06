قال وزير التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف، الناطق الرسمي باسم الحكومة بالوكالة، السيد محمد ماء العينين ولد أييه، إن الحكومة تعمل على إيجاد حلول للأضرار التي لحقت بالقطاع الزراعي في منطقة ضفة نهر السنغال جراء الفيضانات.

وكان المزارعون قد هددوا باتخاذ خطوات تصعيدية، تشمل الاحتجاج، إذا لم تتخذ الحكومة إجراءات عاجلة لمساعدتهم وتعويضهم عن الأضرار التي ألحقتها الفيضانات بحقوقهم الزراعية.

وتوقع حراك الدفاع عن حقوق المزارعين استمرار ارتفاع أسعار الخضروات في السوق الموريتانية، نظراً لمحاصرة السيول للمناطق الزراعية، مما قد يؤدي إلى صعوبة الإنتاج الزراعي هذا الموسم.

وأشار ولد أييه، في المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة اليوم الأربعاء، إلى أن وزارة الزراعة تعمل على وضع حلول لمعالجة الأضرار التي لحقت بالقطاع الزراعي في تلك المنطقة.

وأضاف الوزير أن الحكومة وضعت خطة ساهمت في تخفيف الأضرار الناجمة عن الفيضانات الأخيرة في ولايات الضفة، حيث أرسلت فرقاً ميدانية إلى المناطق المتضررة، تضم كافة القطاعات ذات الصلة، ومجهزة بجميع المستلزمات، فضلاً عن التنسيق مع السلطات الإدارية والعسكرية في تلك المناطق.