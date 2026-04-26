أعلنت هيئة الأركان العامة للجيوش المالية أن عمليات ملاحقة “الجماعات المسلحة” مستمرة في مناطق كيدال وكاتي وعدد من مناطق البلاد، عقب الهجمات التي وقعت يوم 25 أبريل 2026.

وقال بيان للجيش إن تلك الهجمات استهدفت، بحسب وصفه، “إرباك منظومة الدفاع وبث الفوضى”، مضيفاً أن السلطات العسكرية تواصل عملياتها الميدانية دون تقديم تفاصيل إضافية حول نتائجها أو نطاقها.

وأوضح البيان أنه جرى رفع مستوى التأهب الأمني في عموم البلاد، مع فرض حظر تجول في بعض المناطق، وتعزيز الدوريات العسكرية وتشديد نقاط التفتيش.

وأكدت هيئة الأركان أن الإجراءات المتخذة تهدف إلى تعزيز المراقبة الأمنية ومواجهة التهديدات القائمة، في وقت لم ترد فيه تفاصيل مستقلة حول حجم أو طبيعة الهجمات المشار إليها.