أعلن الجيش المالي، اليوم السبت، أن عملية تمشيط واسعة جارية حالياً في العاصمة باماكو ومدينة كاتي وعدد من المناطق الداخلية، عقب هجوم منسق شنّته جماعات مسلحة وصفها بـ«الإرهابية».

وقال بيان صادر عن الأركان العامة للقوات المسلحة إن قوات الجيش «تمكنت من دحر المهاجمين» خلال ردّها على الهجوم، مشيراً إلى «تحييد عدة مئات من العناصر المسلحة»، دون تقديم حصيلة نهائية حتى الآن، مع استمرار عمليات التقييم الميداني.

وأضاف البيان أن العمليات العسكرية لا تزال متواصلة لتعقب المهاجمين في المناطق المتضررة، في وقت أشاد فيه الجيش بتعاون السكان المحليين في دعم جهود الملاحقة.

وأكدت الأركان العامة أن الوضع «تحت السيطرة الكاملة»، داعية المواطنين إلى التحلي بالهدوء واليقظة، والامتناع عن تداول معلومات غير رسمية.