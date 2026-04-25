أدانت الولايات المتحدة بشدة الهجوم الذي وقع اليوم في مالي، واصفة إياه بـ«العمل الإرهابي».

وأعربت واشنطن عن خالص تعازيها لضحايا الهجوم وعائلاتهم ولجميع المتضررين، مؤكدة وقوفها إلى جانب الشعب والحكومة في مالي في مواجهة أعمال العنف.

وجددت الولايات المتحدة التزامها بدعم الجهود الرامية إلى تعزيز السلام والاستقرار والأمن في مالي ومنطقة الساحل.

وفي سياق متصل، أعرب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، محمود علي، عن «قلق بالغ» إزاء الهجمات التي تم الإبلاغ عنها في مالي، والتي استهدفت العاصمة باماكو وعدداً من المراكز الحضرية في أنحاء البلاد.

وأدان رئيس المفوضية هذه الهجمات بشدة، محذراً من أنها قد تعرض المدنيين لمخاطر جسيمة، ومؤكداً التزام الاتحاد الإفريقي بمواصلة دعم جهود تعزيز السلام والأمن والحكامة الرشيدة والاستقرار في مالي.

كما أعرب عن تضامن الاتحاد الإفريقي الكامل مع الشعب المالي، وقوات الدفاع والأمن، والسلطات الوطنية في البلاد.