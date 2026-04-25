أعلن الجيش المالي أن جماعات مسلحة وصفتها بـ«الإرهابية» حاولت، صباح اليوم، تنفيذ هجمات في عدد من مدن البلاد.

وأوضح البيان أن هذه المحاولات قوبلت بـ«خسائر فادحة» في صفوف المهاجمين، بفضل ما وصفه بـ«احترافية والتزام» القوات المسلحة المالية، مشيراً إلى تحييد عدد من العناصر المسلحة وتدمير معدات عسكرية تابعة لهم.

وأضاف أن عمليات التمشيط ما تزال متواصلة في المناطق المستهدفة، مؤكداً أن الوضع «تحت السيطرة».

ودعا الجيش السكان إلى التحلي بالهدوء وتجنب تداول أي مقاطع أو رسائل دعائية من شأنها تأجيج القلق العام، مشدداً على ضرورة الاعتماد حصراً على القنوات الرسمية للحصول على المعلومات الموثوقة.

وسُمِع دوي انفجارات وإطلاق نار بشكل متزامن في عدة مدن في مالي صباح السبت، وفق ما أفادت به وسائل إعلام محلية، في تطور أمني لافت يشمل مناطق متفرقة من البلاد.

وقالت تقارير إعلامية إن انفجارات عنيفة هزّت مدينة كاتي القريبة من العاصمة باماكو، والتي تضم إحدى أبرز القواعد العسكرية، فيما دفعت السلطات بتعزيزات أمنية وأغلقت شوارع رئيسية في المدينة.