عقد وزير التحول الرقمي وعصرنة الإدارة، أحمد سالم بده، ووزيرة التجارة والسياحة، زينب منت احمدناه، اجتماع عمل لبحث سبل تعزيز التكامل الرقمي بين القطاعين، مع التركيز على الأنشطة العملية الملموسة ذات الأثر المباشر على الصمود الاقتصادي للمواطن، في ظل تقلبات السوق العالمية.

وتناول اجتماع العمل سبل تسريع تطوير منصة رقمية لمتابعة السوق، ومراقبة أسعار المواد الأساسية والسلع ذات الأولوية بالنسبة للمستهلك الموريتاني. وستتيح هذه المنصة عرض الأسعار عبر بوابة خدماتي، مع إمكانية الإبلاغ عن أي نزعة للمضاربة يلاحظها المواطن، وأي تجاوز للأسعار المسقفة من طرف وزارة التجارة والسياحة. واتفق الطرفان على تسريع اعتماد مشروع الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية من طرف مجلس الوزراء، بوصفها إطارا تنظيميا ضروريا لتطوير هذا القطاع الواعد في بلادنا.

كما استعرض الجانبان مستوى تقدم مشروعين هامين قيد التطوير هما النظام المتكامل لمتابعة المخزون والتموين الخاص بمركزية الشراء وتموين السوق، ومنصة “مرصتك” الموجهة لتنشيط التجارة الإلكترونية النسوية. وقد بلغ المشروعان مراحلهما النهائية، ويُتوقع دخولهما حيز التنفيذ خلال أسابيع قليلة.