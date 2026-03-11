أوضحت الشركة الموريتانية للكهرباء “صوملك”، أن الانقطاع الشامل للتيار الكهربائي الذي شهدته مدينتا نواكشوط ونواذيبو وعدد من المناطق الواقعة على طول خط النقل، ليل الثلاثاء/الأربعاء، بعد الإفطار، نجم عن عطب طارئ في خط نقل الجهد العالي (225 كيلوفولت) التابع لمنظومة منظمة استثمار نهر السنغال.

وأوضحت الشركة أن الخلل وقع على مستوى الخط الرابط بين مدينتي روصو ونواكشوط، ما تسبب في توقف الإمداد الكهربائي بشكل مفاجئ.

وأكدت صوملك أن فرقها الفنية تمكنت من إعادة الخدمة تدريجيا اعتمادا على القدرات الإنتاجية المحلية، إضافة إلى الاستفادة من الخط الموازي الرابط مع السنغال.

وأضافت الشركة أن الجهات المعنية في منظومة نهر السنغال اتخذت الإجراءات اللازمة لإصلاح العطب، مؤكدة التزامها باتخاذ كل ما يلزم لضمان استمرارية خدمة الكهرباء.