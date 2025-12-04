اعتمدت وزارة الصحة الموريتانية، خطة جديدة لتعزيز أداء المستشفيات والمراكز الصحية في العاصمة نواكشوط، ورفع جاهزية مصالح الحالات المستعجلة عبر إجراءات تنظيمية وفنية جديدة.

جاؤ ذلك خلال اجتماع ترأسه وزير الصحة محمد محمود اعل محمود، وجمع مديري المستشفيات والمديرين الجهويين للصحة بالعاصمة.

وتهدف الخطة إلى توحيد طرق التكفل بالمرضى، وتطوير نظام استقبال أكثر مهنية وفعالية، وتحسين ظروف النظافة داخل المرافق، إضافة إلى وضع مسار واضح ومنظم لمرور المريض بين مختلف المصالح.

كما تضمنت الخطة توجيهات بتوسيع الخدمات المقدمة في المراكز الصحية بالمقاطعات، عبر توفير مداومة مسائية تضمن تغطية صحية أقرب للسكان وتخفف الضغط عن المستشفيات الكبرى.

وأكد الوزير خلال الاجتماع ضرورة المتابعة الصارمة لتنفيذ هذه الإصلاحات، معلناً عن اجتماع أسبوعي منتظم كل يوم أربعاء لتقييم مستوى التقدم وبحث أي عراقيل محتملة، في إطار مقاربة تعتمد على التدرج والرقابة الميدانية.