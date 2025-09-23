أعلنت وزارة الصحة الموريتانية اليوم الثلاثاء؛ إطلاق خطة للتلقيح تستهدف 70% من الأطفال غير الملقحين بحلول نهاية العام 2025، وضمان تغطية تفوق 90% للأطفال من عمر 0 إلى 11 شهراً في 80% من مقاطعات البلاد.

وتهدف الحملة إلى حماية الأطفال من أمراض “خطيرة” يمكن الوقاية منها بسهولة عبر التلقيح.

وتحظى الحملة وفق ما أكد المستشار الفني المكلف بالوقاية والرعاية الصحية، اعل اميده زين، بدعم الشركاء الفنيين والماليين للقطاع الصحي، وفي مقدمتهم منظمة الصحة العالمية، واليونيسف، والتحالف العالمي للقاحات والتحصين (GAVI).

وأوضح المستشار أن موريتانيا سجلت، خلال الفترة ما بين 2020 و2023، أكثر من 110 آلاف طفل لم يتلقوا أي جرعة من اللقاحات، إضافة إلى حوالي 40 ألف طفل لم يكملوا تلقيحهم، مما يجعلهم عرضة لمخاطر صحية جسيمة، وفق تعبيره.