قال الجيش المالي اليوم الأحد إن قواته دمّرت سيارة محمّلة بالمتفجرات وقتلت من كانوا على متنها، في عملية نُفّذت على بعد 11 كيلومتراً جنوب غرب بلدة بالي، بمنطقة نارا القريبة من الحدود مع موريتانيا.

وأضاف الجيش في بيان أن العملية جاءت بعد معلومات استخباراتية عن مخطط لتنفيذ هجوم باستخدام سيارة مدنية سبق أن استولت عليها جماعات مسلّحة.

وأوضح البيان أن “مراقبة دقيقة وطويلة الأمد أفضت إلى تحديد موقع السيارة، التي جرى تدميرها بدقّة مع تحييد من كانوا بداخلها”.

وتأتي العملية في وقت تصاعدت فيه الهجمات المسلحة في مالي خلال الأسابيع الأخيرة. فقد شنّت جماعة “نصرة الإسلام والمسلمين”، سلسلة هجمات استهدفت ثكنات ونقاطاً عسكرية، أسفرت عن مقتل عشرات الجنود واستيلاء المسلحين على مركبات وأسلحة.

ورداً على ذلك، كثّف الجيش المالي عملياته الجوية في عدة مناطق، معلناً تدمير عدد من القواعد ومركبات المسلحين.