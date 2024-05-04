أطلق الجيش الموريتاني، اليوم السبت، مناورات عسكرية على الحدود الشرقية مع مالي التي تشهد توترات أمنية في الأسابيع الأخيرة.

ويستعرض الجيش في هذه المناورات التي تستمر يومين، أسلحة جديدة بينها مسيرات وطائرات حربية.

ويحضر هذه المناورات وزيرا الدفاع حننه ولد سيدي والداخلية واللامركزية محمد أحمد ولد محمد الأمين، إذ يؤديان زيارة لولاية الحوض الشرقي.

وتأتي هذه المناورات العسكرية وسط توتر أمني على الشريط الحدودي بعد تصاعد المواجهات بين الجيش المالي وفاغنر والجماعات المسلحة في عملية عسكرية أطلق عليها “ماليكو” تهدف لإعادة الدولة للمناطق النائية.

وطالت هذه الهجمات الموريتانيين الذين يقطنون في المناظق الحدودية، فقد سبق أن داهم الجيش المالي وفاغنر منازلهم واعتقل عددا من المدنيين، ما أدى إلى إطلاق السكان المحليين نداء استغاثة تدعو الحكومة إلى حمايتهم.

وكانت الحكومة الموريتانية، قد قالت الخميس الماضي، أن الحدود مع مالي، غير مستقرة وتعيش على وقع الكثير من عمليات الكر والفر بين الجماعات المسلحة والسلطات المالية.

وأضافت الحكومة على لسان الناطق الرسمي باسمها الناني ولد أشروقة أنه ينبغي أن نعي أن المناطق الحدودية دائما صعيبة، خصوصا إذا كانت متداخلة جغرافيا وديموغرافيا.

وتابع ولد أشروقة “أكرر أن قواتنا المسحلة وجيشنا على استعداد تام للدفاع عن الحوزة الترابية، وسيكون بالمرصاد لكل من تسول له نفسه المساس بحوزتنا الترابية عن قصد وسنرد له الصاع صاعين”، وفق تعبيره.

وأضاف الوزير أن أي دخول للأراضي الموريتانية سواء من أي جهة سيجد أمامه القوات المسحلة لردعه.

وأشار الوزير إلى أن الحوادث التي تقع خارج حدود البلاد لها مسطرة دولية خاصة، مشيرة إلى أن الحكومة الموريتانية اتخذتها.