منحت الحكومة السنغالية تراخيص لـ132 سفينة محلية و19سفينة أجنبية بممارسة الصيد البحري في المياه الإقليمية للبلاد.

وأوضحت مذكرة، أصدرتها وزارة الصيد البحري والبنيات التحتية البحرية والمينائية، أن عدد سفن الصيد المعلن عنه لا يأخذ في الاعتبار “الملفات التي يتم تجديدها حاليا”.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم، إلى غاية 31 دجنبر 2023، تعداد نحو 17 ألف و449 قارب صيد في السنغال، وهو ما يعادل 43 في المائة من مجموع أسطول القوارب بهذا البلد الإفريقي، فضلا عن إحصاء 7449 رخصة صيد.

وحسب وزارة الصيد، يتوافق هذا الإجراء مع “مبدأ الشفافية في تدبير الموارد الطبيعية التي تشكل تراثا وطنيا” للسنغال.

ويوفر نشاط الصيد البحري، على نحو مباشر أو غير مباشر، مصدر دخل لنحو 600 ألف سنغالي من أصل تعداد سكان يبلغ حوالي 18 مليون نسمة.